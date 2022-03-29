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Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yakup Toprak idaresindeki 35 SDD 01 plakalı otomobil, Manisa Batı Çevre Yolu'nun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınında Engin Gönül'ün kullandığı 35 KD 5661 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve yanındaki Sevgi Toprak'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

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