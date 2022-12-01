Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir- İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ise ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Akhisar Manisa İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title