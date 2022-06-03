Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Muhsin Turan yönetimindeki 45 AIC 178 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Derciler Sitesi kavşağında Nuri Yücel'in kullandığı 27 PB 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhsin Turan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Onum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Onum Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.