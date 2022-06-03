Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muhsin Turan yönetimindeki 45 AIC 178 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Derciler Sitesi kavşağında Nuri Yücel'in kullandığı 27 PB 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhsin Turan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Onum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Onum Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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