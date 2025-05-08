Manisa'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Devrilen kamyonetin sürücüsü A.U, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.A'nın kullandığı 76 AAZ 844 plakalı tır, Cezaevi Işıklar Kavşağı'nda A.U'nun kullandığı atık malzeme taşıyan 35 BYG 139 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel