MANİSA'DA TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Manisa'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yaparak karşıdan gelen TIR'la çarpıştı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, anne ve babasıyla birlikte 15 yaşındaki kız kardeşi de hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa- Akhisar karayolu Yeniköy Mahallesi'nde, Akhisar'dan Manisa yönüne giden Onur Kaçım, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip Şaban Ç. (25) yönetimindeki TIR'a çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Onur Kaçım ve yanındaki babası Hikmet Kaçım, annesi Nadide Kaçım ve kız kardeşi M.K. ağır yaralandı. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü de doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazadan geriye kalan ailenin tek ferdi olan öğretmen Onur Kaçım'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kaçım Ailesi'nin kazada hayatını kaybeden 3 ferdi için bugün öğlen Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hikmet Kaçım, eşi Nadide Kaçım ve kızı M.K'nın cami avlusunda yan yana konulan tabutları yürekleri dağladı. Kaçım Ailesi'nin yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından, bir süre omuzlarda taşınan cenazeler Yuntdağı Karahüseyinli Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Şaban Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.