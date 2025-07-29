Manisa'da Tır Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 35 yaşındaki sürücü Şevket Y. hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösteriliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şevket Y. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Denizli-Alaşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şevket Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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