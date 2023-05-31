Manisa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesi, D300 karayolunda arıza sebebiyle duran tıra arkadan çarpan kamyonette yolcu konumunda bulunan Ayşe Coşkun (63) öldü, eşi Burhan Coşkun (65 ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kemaliye kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Burhan Coşkun (65) idaresindeki 45 SA 1239 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette arızası sebebiyle sağ şerit üzerinde duran ve güvenlik işaretlemeleri de bulunan 51 AB 136 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Burhan Coşkun (65) eşi Ayşe Coşkun (63) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanlara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç sürücüsü Burhan Coşkun (65) ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Coşkun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.