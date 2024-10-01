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Manisa'da TIR'ın çarptığı midibüs takla attı, 1 yaralı

Manisa'da TIR'ın çarptığı midibüs takla attı, 1 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın servis midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı servis midibüsünün takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A.'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Boş olduğu belirtilen midibüs, menfeze çarpıp, takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü A.A., ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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