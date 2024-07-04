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Manisa'da Tır ile Traktör Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile traktör çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada traktör sürücüsü İsa Demirtaş yaşamını yitirirken, tır sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.S. (27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır Mersinli Mahallesi mevkisinde İsa Demirtaş (60) yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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