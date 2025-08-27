Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: İki genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin bir TIR'a çarpması sonucu 18 yaşındaki Enes Karanfil ve 14 yaşındaki kuzeni Emre Karanfil hayatını kaybetti. Enes Karanfil'in kardeşi Furkan Karanfil ağır yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Enes Karanfil (18) ve kuzeni Emre Karanfil (14) öldü, Enes Karanfil'in kardeşi Furkan Karanfil (16) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Enes Karanfil yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Erol (45) yönetimindeki 08 ABA 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın alına giren otomobil demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Enes Karanfil, kuzeni Emre Karanfil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Enes Karanfil'in kardeşi Furkan Karanfil ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı.

Öte yandan babalarıyla birlikte elektrik işi yaptıkları öğrenilen 2 kuzenin bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
