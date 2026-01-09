Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan'ın (63) hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera kaydında TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),
