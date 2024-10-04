Üye Girişi
Haberler

Manisa'da TIR'dan Savrulan Kağıt Bobinleri Otomobile Düştü

Manisa'da TIR'dan Savrulan Kağıt Bobinleri Otomobile Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve yol trafiğe kapandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR'dan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 06 DYB 807 plakalı kağıt bobini yüklü TIR'ın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki 35 BLZ 801 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. TIR'dan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Kula Kaza

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2024 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman, hangi gün? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 19. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! KPSS puanlarına göre meslekler 2024 Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title