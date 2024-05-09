Manisa'da Ters Yönde İlerleyen Traktörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda traktör sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 7 Mayıs'ta 5048. Sokak'ta ters yönde ilerleyen C.Y. idaresindeki 17 LL 232 plakalı traktör, 75. Yıl Bulvarı kesişiminde kurye Emre Erselvi'nin kullandığı 45 AKE 721 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Erselvi, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü C.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.