Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu R.H. (18), İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Manisa Suriye Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title