Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Manisa'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda Ş.A isimli bir kişi gözaltına alındı. Ş.A'nın evinde yapılan aramada ise Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) ile ilişkili malzemelere el konuldu.
Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ş.A'yı gözaltına aldı.
Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) için de faaliyet yürüttüğün belirlenen Ş.A'nın evindeki malzemelere el konuldu.