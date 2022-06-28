Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Sarıbey Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu S.H. (20) gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title