Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANİSA'DA TEMSİLİ ASKERLİK TÖRENİNDE ENGELLİ GENCİN OKUDUĞU TÜRKÜ DUYGULANDIRDI

Güncel Haberler

MANİSA'da 15 engelli genç, temsili olarak 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı.

MANİSA'da 15 engelli genç, temsili olarak 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Temsili askerlik yapanlardan Barış Baki Bulut'un okuduğu, asker türküsü olarak bilinen 'Eledim Eledim' isimli türkü duygu dolu anlar yaşattı.

Engelliler Haftası kapsamında, Manisa'da 15 engelli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti. Düzenlenen yemin töreninde engelli jandarma erler, bir günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Elleri kınalı engelli gençler, Türk bayrağı ve tüfek üzerine el basarak yemin etti. Yemin töreni ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından terhis belgeleri verildi. Engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu, asker türküsü olarak bilinen 'Eledim Eledim' isimli türkü, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Babası Zekeriya Sevinç'in elini tuttuğu engelli oğlu Enes Sevinç'in, 'En büyük asker, bizim asker' diye bağırması renkli görüntüler oluşturdu. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler, yaptıkları tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Tören geçişinin ardından temsili askerlik uygulaması sona erdi.

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title