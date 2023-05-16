MANİSA'DA TEMSİLİ ASKERLİK TÖRENİNDE ENGELLİ GENCİN OKUDUĞU TÜRKÜ DUYGULANDIRDI

MANİSA'da 15 engelli genç, temsili olarak 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Temsili askerlik yapanlardan Barış Baki Bulut'un okuduğu, asker türküsü olarak bilinen 'Eledim Eledim' isimli türkü duygu dolu anlar yaşattı.

Engelliler Haftası kapsamında, Manisa'da 15 engelli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti. Düzenlenen yemin töreninde engelli jandarma erler, bir günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Elleri kınalı engelli gençler, Türk bayrağı ve tüfek üzerine el basarak yemin etti. Yemin töreni ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından terhis belgeleri verildi. Engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu, asker türküsü olarak bilinen 'Eledim Eledim' isimli türkü, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Babası Zekeriya Sevinç'in elini tuttuğu engelli oğlu Enes Sevinç'in, 'En büyük asker, bizim asker' diye bağırması renkli görüntüler oluşturdu. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler, yaptıkları tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Tören geçişinin ardından temsili askerlik uygulaması sona erdi.