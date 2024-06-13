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Manisa'da Tefecilik ve Silahlı Yağma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, tefecilik, silahlı yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, "tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

"Tefecilik", "silahlı yağma" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işlediği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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