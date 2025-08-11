Manisa'da Tarlada Başlayan Yangın Makiliğe Sıçradı

Manisa'da Tarlada Başlayan Yangın Makiliğe Sıçradı
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'ndeki bir tarlada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makiliğe sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
