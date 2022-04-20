Manisa'da tarım ilacına maruz kalan çiftçi hayatını kaybetti
AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında ilaçlama yaptığı sırada zehirlenen çiftçi yaşamını yitirdi.
SARIGÖL, MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında ilaçlama yaptığı sırada zehirlenen çiftçi yaşamını yitirdi.
Güneydamları Mahallesi'nde kendisine ait üzüm bağında ilaçlama yapan E.A. (60), ters yönden esen rüzgarın etkisiyle uzun süre tarım ilacına maruz kaldı.
Yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan E.A, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel