Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yayla Mahallesi Menemen mevkisinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 300 dönümlük alandaki zeytin ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.