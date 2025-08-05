Manisa'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Yetkililer ve vatandaşlar yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Torbalı'nın kırsal Dalbahçe Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana da sıçradı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktörlerinin arkasına taktıkları su tankları destek verdi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı. 5 dönümlük zeytin bahçesi ile makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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