Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Irlamaz Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı ve 16 personeli ile müdahale edildi. Mahalle sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Söndürülen yangında, bölgedeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.