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Manisa'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Alaşehir'de bulunan Badınca Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Yangın, Alaşehir Orman İşletme Şefliği ve Alaşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaklaşık 1 dönüm makilik alan zarar gördü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Badınca Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına Alaşehir Orman İşletme Şefliği ve Alaşehir İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1dönüm makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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