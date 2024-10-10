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Manisa'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Manisa'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye havadan ve karadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Söğütalan Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada saat 12.40 sıralarında başlayan yangın, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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