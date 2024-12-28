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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 23 Sikke Ele Geçirildi

Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 23 Sikke Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda Roma dönemine ait 23 sikke, bir dedektör ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.O'nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, 1 dedektör ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O'ya ruhsatsız silah bulundurmaktan da 9 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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