Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Mahallesi'nde Y.G'nin (35) kullandığı 09 ABA 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Araçtaki sürücü ile G.I. (60) sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel