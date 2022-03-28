Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Mahallesi'nde Y.G'nin (35) kullandığı 09 ABA 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Araçtaki sürücü ile G.I. (60) sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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