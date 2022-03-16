Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İbrahim Okal İdaresindeki 35 FM 511 plakalı otomobil, önce belediye halk otobüsüne ardından bir otomobile çarparak takla attı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve otomobildeki Ayşe N, Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Merkezefendi, Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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