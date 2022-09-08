MANİSA'DA SÜVARİLİ KURTULUŞ COŞKUSU

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende 100 yıl önce olduğu gibi süvari milis kuvvetleri temsili olarak kente giriş yaparak, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e Türk bayrağı hediye etti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, askerler ve emniyet yetkilileri ile halk katıldı. Başta valilik olmak üzere siyasi partilerin il başkanlıkları, askerler ve çeşitli dernekler Atatürk Anıtı önüne çelenklerini bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından törende, 100 yıl önce olduğu gibi süvari milis kuvvetleri temsili olarak kente giriş yaptı. Atlı birlikler kendilerini karşılayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, Türk bayrağı hediye etti. Atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı. Gün boyu devam edecek etkinlikler, akşam bölümündeki Solo Türk gösterisi ve halk konseri ardından son bulacak.