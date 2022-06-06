Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler

Sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesinde gerçekleştirilen sınav öncesi, polis ekipleri bir sürücü adayının üst aramasında tişörtün içine gizlenmiş WiFi cihazı, kulak içi kulaklık ve mikrofon düzeneği ele geçirdi. Kopya düzeneğine el konulurken, şüpheli A.S. (28) gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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