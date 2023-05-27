Manisa'da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı: 3 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 50,49 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan K.Y. (38), C.E. (29) ve M.Ş. (24)uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA