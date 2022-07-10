Manisa'da suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

MANİSA'nın 4 ilçesiyle İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 11'i tutuklandı.

MANİSA'nın 4 ilçesiyle İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma kapsamda 26 Kasım 2021'de bazı şüpheliler hakkında iletişim tespiti, dinlemesi, kayda alınma çalışması başlatıldı. Bu çalışmadan yola çıkılarak 22 kişilik suç örgütü ile örgütle bağlantılı suç işlediği anlaşılan 27 şüphelinin, toplam 10 ayrı yağma ve yağmaya teşebbüs suçu, 16 silah kaçakçılığı, 18 uyuşturucu satmak ve bulundurma, 3 yaralama suçu, 1 hırsızlık ve bunun yanında mala zarar verme, özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme, silahlı tehdit ve benzeri suçlara karıştıkları tespit edildi. 4 Temmuz'da Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçeleriyle İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Turgutlu Manisa İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title