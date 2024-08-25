Manisa'da su kuyusunda göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kişi toprak altından çıkartıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi ormanlık alanda su kuyusunda babasıyla çalışan Fehmi Öcal (27) toprak kayması sonucu 4 metrelik göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından Öcal toprak altından çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öcal'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ personeli olduğu öğrenildi.