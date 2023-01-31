Manisa'da su kanalına düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, parktaki su kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, parktaki su kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Güzelyurt Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Park'ta meydana gelen olayda, Aziz K. adlı çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle parkın içinden geçen kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan Aziz K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Yunusemre Manisa Aziz Güncel Haberler

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