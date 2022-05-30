Manisa'da su deposundan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

Manisa'da su deposundan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Tirkeş Mahallesi'ndeki Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su deposunun içerisinde şüpheli şahıslar olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, su deposundaki 6 demir pencere kasası, 6 su borusunu balyozla kırarak çalmaya çalışan şüphelileri suç üstü yakaladı.
Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Manisa İli Saruhanlı İlçesi Tirkeş Mahallesi
AA / Serkan Özcan - Güncel