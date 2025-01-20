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Manisa'da su birikintisinde boğulan iki kuzen toprağa verildi

Manisa'da su birikintisinde boğulan iki kuzen toprağa verildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su birikintisinde boğulan iki kuzenin cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su birikintisinde boğulan iki kuzenin cenazesi toprağa verildi.

Amca çocukları Kadir Kaya (15) ve Yusuf Eyüp Kaya'nın (12) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Caberburhan Mahalles'indeki evlerinin önüne getirildi, burada helallik alındı.

Kuzenler için ikindi vakti, mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Dede Hanife Kaya, torunlarının tabutlarının başından ayrılmadı.

Törene kuzenlerin yakınlarının yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci de katıldı.

İki çocuğun cenazesi, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kadir Kaya'nın Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf, Yusuf Eyüp Kaya'nın ise Caberburhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Caberburhan Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya dün bisikletleriyle gezmeye çıkmış, Yusuf Eyüp Kaya mermer ocağının bulunduğu bölgedeki su birikintisine düşmüştü. Kuzenini kurtarmaya çalışan Kadir Kaya da suya girmişti. Kuzenler suda boğulmuştu.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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