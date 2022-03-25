Spil Dağı'nın şifalı otları festivalle tanıtılıyor

Manisa'daki Spil Dağı eteklerinden toplanan otların tanıtımı için bu yıl ilki düzenlenen "Spil Şifalı Otlar Festivali", törenle başladı.

Tarihi Kurşunlu Han'da organize edilen festivalde vatandaşların Spil Dağı'ndan topladığı sarmaşık, ısırgan, kuzu kulağı, ebegümeci, sığır dili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kaz ayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar ile bunlardan yapılan yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin düzenlenmesine öncülük eden eski AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, törende yaptığı konuşmada Spil Dağı eteklerinde yetişen bitkilerin çok eski dönemlerden bu yana bir şifa kaynağı olarak kullanıldığını ifade etti.

Yurttaş, "Bu kadar bitki çeşidine sahip olan Manisa'da Şifalı Otlar Festivali'nin yapılmaması bir eksiklikti. Bunu muhtelif zamanlarda dile getirdim. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik de ekibiyle birlikte bu festivale sahip çıkacaklarını belirttiler. Kendilerine bu festivali şehrimize kazandırdıkları için çok teşekkür ederim." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu ise Manisa'nın sadece mesir macunu ile değil otlarıyla da bir şifa kenti olduğunu belirterek, "Böyle bereketli topraklarda yaşadığımız için ne kadar şükretsek azdır. Bugün geç kaldığımızı düşündüğümüz bir festivalin ilkini gerçekleştiriyoruz. Buna ortak olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival, duaların edilmesi ve Şehzadeler Belediye Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Gün boyu sürecek festivalde otlarla yapılan lezzetlerin yarıştığı yemek yarışması da düzenlenecek.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.