Haberler

Spil Dağı, beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye akın eden vatandaşlar, karın keyfini çıkararak kar topu oynadı ve yılkı atlarını besledi.

MANİSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı. Manisa ve çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, dün akşam etkisini gösteren ve gece boyunca zaman zaman devam eden kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de, kar sevinci yaşandı. Başta Manisa ve İzmirliler olmak üzere çevre illerden vatandaşlar Spil'e akın etti. Spil'e gelenler, kar topu oynayıp, Spil'in simgesi yılkı atlarını besleyerek karın keyfini yaşadı.

'ALIŞIK DEĞİLİZ'

İzmir'den ailesiyle birlikte Spil'e 2 günlüğüne tatile gelen Onur Yüce (22), "Kar yağmasını bekliyordum fakat aileme sürpriz oldu. En çok kardeşim sevindi. Bir anda yağan kar, çok şaşırtıcı ve güzel oldu. Gece her yer karla kaplandı. Alışık değiliz. İzmir'de hep kuru soğuğu biz çekiyoruz. 'Bir yerlere yine kar yağmış' diyorduk ama şu an buradayız ve mutluyuz" dedi. Öykü Yüce (8) ise derslerinde başarılı olduğu için ailesinin kendisine kar tatili hediye ettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı