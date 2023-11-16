Manisa'da Sosyal Medya Üzerinden Silah ve Antika Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sosyal medya üzerinden çeşitli silahlar ile antika malzemelerinin satışını yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sosyal medya üzerinden çeşitli silahlar ile antika malzemelerinin satışını yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de H.K.'nin çeşitli silahlar ile antika malzemeleri, sosyal medya üzerinden sattığını tespit etti. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet kama, 2 adet toplu tabanca, 21 adet çifte tüfek, 4 adet tekli tüfek, 3 adet kılıç, 28 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA