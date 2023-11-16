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Manisa'da Sosyal Medya Üzerinden Silah ve Antika Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sosyal medya üzerinden çeşitli silahlar ile antika malzemelerinin satışını yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.