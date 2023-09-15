Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Ö (43), Nişancıpşa Mahallesi 1905 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı.
Tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan E.Ö, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel