Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ahmet Camcı (25), Sakarya Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Camcı'yı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler

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