Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı kazı ekipmanlarına el konuldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti'nde 4 kişinin kazma, kürekle tarihi eser aradığı ihbarı üzerine bölgeye heraket etti.
Sit alanındaki arazide kazı yapan H.B. (49), Ö.B. (19), K.B. (21) ve K.E. (24), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı kazı ekipmanlarına el konuldu.