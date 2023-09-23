Manisa'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde besicilik yapan çiftçiler tarafından silajlık olarak ekilen mısırda hasat başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlar için besin değeri daha yüksek olan silajlık ektikleri mısırda hasada başladı. Kendilerine ait alanlarda ekim yapan çiftçiler yaptıkları hasatla kışlık yem ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor. Silajlık mısır hasadı yapan besici Ahmet Ur, "Ben kendime ait 13 dekarlık alanda önce arpa, daha sonra mısır ekerek yılda iki ürününü silaj yapıyorum. Silaj yem hem süt verimini arttırmaktadır hem maliyeti azaltmaktadır. Verimi arttırdığı için masraflarımızı da azaltıyor. Tarladan makine ile ezilerek toplanan mısır daha sonra çukur bir alanda üzerinden sıkıştırılarak üzerine naylon ile örterek 120 gün kapatıyorum. Üç ay sonra turşu yemimiz hazır oluyor" dedi. - MANİSA