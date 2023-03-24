Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaşamını yitirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Ercan Angışhan, akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlçedeki bir restoranda müzisyenlik yapan Angışhan, dün akşam mesaisinin ardından otomobiline yakıt almak için Salihli-İzmir kara yolundaki bir istasyona girdi.

Angışhan, burada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Angışhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.