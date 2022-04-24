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Son Dakika | Silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Olay yeri Güvenlik önlemleri Ekiplerin çalışması Manisa'da silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandı MANİSA (AA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişi otomobilde silahlı saldırıya uğradı.

Olay yeri

Güvenlik önlemleri

Ekiplerin çalışması

Manisa'da silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişi otomobilde silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6232 Sokak'ta park halindeki 45 ADV 213 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan otomobildeki Serkan Sezer (25) ve Azad Bozdağ (22) sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Azad Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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