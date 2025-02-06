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Manisa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Manisa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobiliyle durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Faruk A. yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı, polis ekipleri aramada bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk A'nın (25) kullandığı otomobil Hafsa Sultan Mahallesi 4208 Sokak'ta durdu.

Bu esnada otomobilin kapısını açan bir kişi Faruk A'ya silahla ateş ederek kaçtı.

Saldırıda yaralanan Faruk A, kendi otomobiliyle Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine gitti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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