Manisa'da Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı, 5 Tutuklama

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14 Aralık'ta Muradiye Mahallesi'nde hareket halindeki otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelilerin S.B, M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K. olduğu tespit edildi.

S.B. ve M.Ö. Manisa'da saklandıkları evde, H.S.K. ise görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde sahte kimlikle yakalandı. H.S.K'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Olaya karıştığı tespit edilen K.D, F.A. ve G.D. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.