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Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosikletli saldırganın açtığı ateş sonucu C.B. ve S.Ş. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli bir şüpheli, yolda ilerleyen C.B'ye (25) silahla ateş etti.

Bu sırada çevredeki bir kahvehanede oturan S.Ş'ye (74) de kurşun isabet etti.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosikletle uzaklaşan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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