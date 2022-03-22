Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galeriye gelen R. Ç. (31) tabancayla iş yerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Öztürk'ün olay anında yanında bulunan arkadaşları şüpheliyi kovaladı. Şüpheli R.Ç. olay yeri yakınında saklandığı akaryakıt istasyonunun tuvaletinde Öztürk'ün arkadaşlarınca silahla yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ü ve R.Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Haberler

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