Manisa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, husumet nedeniyle çıkan tartışmada D.U. tarafından açılan ateş sonucu M.Ç.S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. D.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2108. Sokak'ta, D.U. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Ç.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.U. tabancayla M.Ç.S'ye ateş açtı. Yaralanan M.Ç.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
D.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.